NAVI потеряли первое место в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere потеряла лидерство в новой версии списка. В свою очередь, первую позицию теперь занимает Team Vitality, которая в воскресенье обыграла NAVI в гранд-финале IEM Cologne 2024.

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Также, в пятерку лучших команд мира на данный момент по версии HLTV входят коллективы G2, MOUZ и Spirit.

Места в рейтинге HLTV других украинских команд (в скобках указаны позиции в предыдущей версии списка):