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NAVI потеряли первое место в рейтинге HLTV
Из-за поражения в гранд-финале IEM Cologne 2024
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere потеряла лидерство в новой версии списка. В свою очередь, первую позицию теперь занимает Team Vitality, которая в воскресенье обыграла NAVI в гранд-финале IEM Cologne 2024.
Также, в пятерку лучших команд мира на данный момент по версии HLTV входят коллективы G2, MOUZ и Spirit.
Места в рейтинге HLTV других украинских команд (в скобках указаны позиции в предыдущей версии списка):
- B8 — 35 (36)
- Passion UA — 41 (39)
- Monte - 58 (46)
- FAVBET — 86 (88)
- kONO — 93 (98)
- DASH — 124 (127)
- Monte Gen - 127 (154)
- ex-ROSOMAHA — 181
- TNL — 183
- Lazer Cats — 201 (211)
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