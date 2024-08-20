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NAVI потеряли первое место в рейтинге HLTV

Counter-Strike

Из-за поражения в гранд-финале IEM Cologne 2024

NAVI потеряли первое место в рейтинге HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere потеряла лидерство в новой версии списка. В свою очередь, первую позицию теперь занимает Team Vitality, которая в воскресенье обыграла NAVI в гранд-финале IEM Cologne 2024.

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Также, в пятерку лучших команд мира на данный момент по версии HLTV входят коллективы G2, MOUZ и Spirit.

Места в рейтинге HLTV других украинских команд (в скобках указаны позиции в предыдущей версии списка):

  • B8 — 35 (36)
  • Passion UA — 41 (39)
  • Monte - 58 (46)
  • FAVBET — 86 (88)
  • kONO — 93 (98)
  • DASH — 124 (127)
  • Monte Gen - 127 (154)
  • ex-ROSOMAHA — 181
  • TNL — 183
  • Lazer Cats — 201 (211)
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Источник:
HLTV
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