Организация Зинченко и Monte стартовали с побед в закрытой квалификации к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024

Сейчас проходит закрытая квалификация к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024, который пройдет в начале декабря.

В частности, команды украинских киберспортивных организаций Passion UA, Monte и B8 провели свои первые поединки в рамках отбора.

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Организация защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко (Passion UA) уверенно одолела на карте Anubis коллектив BIG - со счетом 13:3. А Monte переиграли UNiTY (13:6 на Nuke).

В свою очередь B8 свой матч проиграли - уступили для KOI (13:11 на Ancient).