  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Организация Зинченко и Monte стартовали с побед в закрытой квалификации к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организация Зинченко и Monte стартовали с побед в закрытой квалификации к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024

Counter-Strike

B8 свой матч проиграли

Организация Зинченко и Monte стартовали с побед в закрытой квалификации к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024

Perfect World Shanghai Major 2024

Новина українською

Сейчас проходит закрытая квалификация к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024, который пройдет в начале декабря.

В частности, команды украинских киберспортивных организаций Passion UA, Monte и B8 провели свои первые поединки в рамках отбора.

Читайте такжеОрганизация Зинченко представила новый состав по Dota 2

Организация защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко (Passion UA) уверенно одолела на карте Anubis коллектив BIG - со счетом 13:3. А Monte переиграли UNiTY (13:6 на Nuke).

В свою очередь B8 свой матч проиграли - уступили для KOI (13:11 на Ancient).

По теме
yellow-arrow
NAVI потеряли первое место в рейтинге HLTV
yellow-arrow
Битва украинских организаций. B8 вышли в закрытую квалификацию IEM Rio 2024
yellow-arrow
NAVI потеряли лидерство в рейтинге ESL
киберспорт Monte Passion UA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости