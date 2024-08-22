Passion UA прошли в сетку 1-2 в закрытой квалификации к RMR

Сейчас проходит закрытая квалификация к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024, который пройдет в начале декабря.

Команда киберспортивной организации Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины, в своем третьем матче переиграла коллектив ARCRED (19:17 на Mirage) и теперь имеет общую статистику выступлений в квалификации - 2:1.

Теперь для выхода на RMR у Passion UA есть две встречи в формате "Best of 3".

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В свою очередь, другие украинские команды - Monte и B8 свои поединки проиграли и упали в сетку 1-2. Monte уступили Eclot (7:13 на Mirage), а B8 - PARIVISION (10:13 на Ancient). Обе команды теперь будут играть матчи на вылет.