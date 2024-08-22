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Рейтинг Valve. NAVI - вторые, команды организаций Зинченко и Коноплянки в топ-70

Counter-Strike

Молодежный состав Natus Vincere замкнул сотню лучших

Рейтинг Valve. NAVI - вторые, команды организаций Зинченко и Коноплянки в топ-70

counter-strike.net

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Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere упала на вторую позицию в списке. В свою очередь новым лидером рейтинга стала Team Vitality. Это произошло из-за поражения NAVI от тех же Vitality в гранд-финале IEM Cologne 2024.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 31-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 68-й.

Места украинских команд в европейском рейтинге от Valve:

  • 2. NAVI – 1941
  • 24. B8 – 1143
  • 31. Passion UA – 1091
  • 33. Monte – 1071
  • 65. FAVBET – 873
  • 68. kONO – 868
  • 100. NAVI Junior – 702
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