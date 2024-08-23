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Команда организации Зинченко впервые прошла на европейский RMR

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Passion UA прошли отбор с общим счетом 3:1

Команда организации Зинченко впервые прошла на европейский RMR

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Сейчас проходит закрытая квалификация к RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024, который состоится в начале декабря. В свою очередь, сам европейский RMR пройдет с 17-го по 24-е ноября в Шанхае.

Украинская команда организации Александра Зинченко Passion UA во встрече в формате "Best of 3" одолела коллектив OG со счетом 2:1 и вышла на европейский RMR:

  • 13:7 на Inferno,
  • 11:13 на Ancient,
  • 13:8 на Anubis.
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Таким образом, Passion UA впервые в своей истории добыла путевку на RMR. Отборочный этап команда, владельцем которой является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала", прошла со счетом 3-1, обыграв по ходу BIG, ARCRED и вышеупомянутых OG.

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Passion UA прошли в сетку 1-2 в закрытой квалификации к RMR
киберспорт Passion UA
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