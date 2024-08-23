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Дуэль украинцев. B8 обыграли Monte и вышли на RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024

Counter-Strike
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Дуэль украинцев. B8 обыграли Monte и вышли на RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024

Perfect World Shanghai Major 2024

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут бороться за призовой фонд в размере 1,250 млн долларов.

В рамках решающего раунда закрытой квалификации решалась судьба путевки в европейский RMR к мэйджору Perfect World Shanghai Major 2024.

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В частности, встречались команды двух украинских киберспортивных организаций. В итоге, в формате "Best of 3" B8 уверенно обыграли Monte со счетом 2-0:

  • Ancient - 13:11,
  • Mirage - 13:1.

По ходу отбора B8, основателем которой является легендарный бывший игрок NAVI по Dota 2 Даниил "Dendi" Ишутин, одолели ENTERPRISE, Rhyno и Monte. При этом B8 в поединках закрытой квалификации уступили для SINNERS и PARIVISION.

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