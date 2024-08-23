Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэль украинцев. B8 обыграли Monte и вышли на RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024
Интриги не получилось - 2:0
Perfect World Shanghai Major 2024
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. 24 команды будут бороться за призовой фонд в размере 1,250 млн долларов.
В рамках решающего раунда закрытой квалификации решалась судьба путевки в европейский RMR к мэйджору Perfect World Shanghai Major 2024.
В частности, встречались команды двух украинских киберспортивных организаций. В итоге, в формате "Best of 3" B8 уверенно обыграли Monte со счетом 2-0:
- Ancient - 13:11,
- Mirage - 13:1.
По ходу отбора B8, основателем которой является легендарный бывший игрок NAVI по Dota 2 Даниил "Dendi" Ишутин, одолели ENTERPRISE, Rhyno и Monte. При этом B8 в поединках закрытой квалификации уступили для SINNERS и PARIVISION.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Официально: Будковский вернулся в Зарю
- Последствия удара ВСУ по российскому парому Конро Трейдер в порту Кавказ. ФОТО
- Рейтинг Valve. NAVI - вторые, команды организаций Зинченко и Коноплянки в топ-70
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО