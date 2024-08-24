Два игрока NaVi попали в символическую сборную IEM Cologne 2024

В период с 7-го по 18-е августа в немецком Кельне проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Cologne 2024. 24 коллектива соревновались за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В гранд-финале турнира Team Vitality обыграла команду украинской организации Natus Vincere - со счетом 3:1.

Киберспортивный портал HLTV опубликовал символическую сборную IEM Cologne 2024. Примечательно, что в пятерку лучших попали два игрока "Рожденных Побеждать": украинец Валерий "B1t" Ваховский и румын Иван "iM" Михай.

Также в сборную попали три чемпиона из Vitality: Матье "ZywOo" Эрбо, Шахар "flameZ" Шушан и Лотан "SpinX" Гилади.