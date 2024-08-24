Организация Зинченко Passion UA - самая молодая команда на европейском RMR

В пятницу украинская команда киберспортивной организации Passion UA, владельцем которой является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, вышла на европейский RMR перед Perfect World Shanghai Major 2024.

Таким образом, Passion UA - самая молодая команда на европейском RMR. Средний возраст команды составляет 19,5 лет. Самым старшим коллективом является Falcons со средним возрастом - 28,7.

В свою очередь самым старшим игроком является Фин "karrigan" Андерсен (34 года и 4 месяца), а самым молодым - Иван "zweih" Гогин (16 лет и 11 месяцев).