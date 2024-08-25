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Экс-игрок Monte: Когда-то в будущем я соберу топ-1 команду из 5 украинцев

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Владимир Велетнюк - о поражении Monte от B8

Экс-игрок Monte: Когда-то в будущем я соберу топ-1 команду из 5 украинцев

HTLV

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Экс-игрок команды украинской организации Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился мыслями на счет поражения бывшего коллектива от B8 в рамках закрытой квалификации к RMR к мэйджору Perfect World Shanghai Major 2024.

"Обидно, конечно, за Monte, B8 молодцы поздравляю их с RMR, в этот раз много шансов у них пройти мажор. Также команда Зинченко (прим. - Passion UA) - молодцы. Желаю всем удачи.

Когда-то в будущем я соберу топ-1 команду из 5 украинцев, но это немножко позже", - написал 23-летний украинец в своем телеграм-канале.

Напомним, Велетнюк покинул Monte в июле этого года.

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киберспорт Monte
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Источник:
Telegram-канал Woro2k (1715)
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