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NAVI вернули лидерство в рейтинге HLTV

Counter-Strike

Vitality упали на вторую позицию

NAVI вернули лидерство в рейтинге HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова возглавила список. В свою очередь Team Vitality, которые недавно обыграли "Рожденных Побеждать" в гранд-финале IEM Cologne 2024, упали на вторую позицию.

Рейтинг HLTV:

  • 1. NAVI - 980
  • 2. Vitality - 947
  • 3. MOUZ - 697
  • 4. G2 - 676
  • 5. Spirit - 639
  • 6. FaZe - 493
  • 7. Virtus.pro - 336
  • 8. Liquid - 333
  • 9. Astralis - 280
  • 10. Saw - 277

Места других украинских команд в обновленной версии рейтинга от HLTV:

  • B8 - 32
  • Passion UA - 42
  • Monte - 48
  • Favbet - 78
  • kONO.ECF - 93
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