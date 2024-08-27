NAVI вернули лидерство в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова возглавила список. В свою очередь Team Vitality, которые недавно обыграли "Рожденных Побеждать" в гранд-финале IEM Cologne 2024, упали на вторую позицию.

Рейтинг HLTV:

1. NAVI - 980

2. Vitality - 947

3. MOUZ - 697

4. G2 - 676

5. Spirit - 639

6. FaZe - 493

7. Virtus.pro - 336

8. Liquid - 333

9. Astralis - 280

10. Saw - 277

Места других украинских команд в обновленной версии рейтинга от HLTV: