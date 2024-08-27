Counter-Strike
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NAVI вернули лидерство в рейтинге HLTV
Vitality упали на вторую позицию
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова возглавила список. В свою очередь Team Vitality, которые недавно обыграли "Рожденных Побеждать" в
Рейтинг HLTV:
- 1. NAVI - 980
- 2. Vitality - 947
- 3. MOUZ - 697
- 4. G2 - 676
- 5. Spirit - 639
- 6. FaZe - 493
- 7. Virtus.pro - 336
- 8. Liquid - 333
- 9. Astralis - 280
- 10. Saw - 277
Места других украинских команд в обновленной версии рейтинга от HLTV:
- B8 - 32
- Passion UA - 42
- Monte - 48
- Favbet - 78
- kONO.ECF - 93
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