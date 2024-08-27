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NAVI заняли 8-е место по количеству призовых на Esports World Cup 2024

Counter-Strike

"Рожденные Побеждать" заработали 600 тысяч долларов

NAVI заняли 8-е место по количеству призовых на Esports World Cup 2024

Esports World Cup 2024

Новина українською

В период с 28-го июня по 25-е августа в столице Саудовской Аравии проходил масштабный турнир по различным киберспортивным дисциплинам Esports World Cup 2024. В частности, общий призовой фонд ивента в Рияде составил 60 миллионов.

В итоге, украинская киберспортивная организация Natus Vincere заработала в качестве призовых 600 тысяч долларов и 1170 зачетных баллов, заняв по этому показателю 8-ю позицию в общем рейтинге.

Напомним, именно NAVI стали победителями чемпионата мира в Саудовской Аравии по дисциплине CS2.

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