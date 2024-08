NAVI заняли 8-е место по количеству призовых на Esports World Cup 2024

В период с 28-го июня по 25-е августа в столице Саудовской Аравии проходил масштабный турнир по различным киберспортивным дисциплинам Esports World Cup 2024. В частности, общий призовой фонд ивента в Рияде составил 60 миллионов.

В итоге, украинская киберспортивная организация Natus Vincere заработала в качестве призовых 600 тысяч долларов и 1170 зачетных баллов, заняв по этому показателю 8-ю позицию в общем рейтинге.

Here’s your FINAL #EsportsWorldCup Club Championship ranking!



Once again, give it up for @TeamFalconsGG, the 2024 #EWChampion pic.twitter.com/7OaK4JDKwl