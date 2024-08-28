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PGL опубликовал расписание турниров на 2025 год

Counter-Strike

4 ивента с призовым фондом по 1,250 млн долларов

PGL опубликовал расписание турниров на 2025 год

PGL

Новина українською

Киберспортивный турнирный оператор PGL анонсировал расписание своих турниров на следующий календарный год. Также известны места проведения этих ивентов.

В частности, в 2025-м состоится 4 крупных турнира, которые пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина), Бухаресте (Румыния), Астане (Казахстан) и Белграде (Сербия).

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Примечательно, что призовой фонд каждого турнира составит ровно 1,250 млн долларов.

Напомним, украинская команда Natus Vincere в начале апреля стала чемпионом первого мэйджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen.

Расписание турниров от PGL:

  • PGL on FiRe Buenos Aires 2025 (Teatro Gran Rex): 13-23 февраля;
  • PGL Bucharest 2025 (PGL Studios): 3-13 апреля;
  • PGL Astana 2025 (Barys Arena): 8-18 мая;
  • PGL Belgrade 2025 (Belgrade Arena): 23 октября - 2 ноября.
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Источник:
PGL
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