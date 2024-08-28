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PGL опубликовал расписание турниров на 2025 год
4 ивента с призовым фондом по 1,250 млн долларов
PGL
Киберспортивный турнирный оператор PGL анонсировал расписание своих турниров на следующий календарный год. Также известны места проведения этих ивентов.
В частности, в 2025-м состоится 4 крупных турнира, которые пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина), Бухаресте (Румыния), Астане (Казахстан) и Белграде (Сербия).
Примечательно, что призовой фонд каждого турнира составит ровно 1,250 млн долларов.
Напомним, украинская команда Natus Vincere в начале апреля стала чемпионом
Расписание турниров от PGL:
- PGL on FiRe Buenos Aires 2025 (Teatro Gran Rex): 13-23 февраля;
- PGL Bucharest 2025 (PGL Studios): 3-13 апреля;
- PGL Astana 2025 (Barys Arena): 8-18 мая;
- PGL Belgrade 2025 (Belgrade Arena): 23 октября - 2 ноября.
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