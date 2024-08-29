  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Valve запретили рекламу от команд на The International 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Valve запретили рекламу от команд на The International 2024

Counter-Strike

Очередное врезание бюджета?

Valve запретили рекламу от команд на The International 2024

dota2.com

Новина українською

В период с 4-го по 15-е сентября состоится самый главный турнир в мире Dota 2 - The International. Очередной чемпионат мира по этой киберспортивной дисциплине пройдет в столице Дании, Копенгагене.

Примечательно, что американская компания Valve, которая является разработчиком и издателем Dota 2, перед турниром вышла с официальным заявлением о запрете рекламы от команд на этом TI.

"The International - это праздник Dota и глобального сообщества игроков и болельщиков, которые поддерживают эту игру. Это шанс всем собраться вместе и посмотреть за игрой лучших команд в мире на самом высоком возможном уровне.

Душой The International является сообщество - каждый, кто делает короткометражку, косплей или дизайн футболки, каждый, кто кричит в зале (или на диване перед экраном), чтобы подбодрить любимую команду или героя. Телом же турнира являются матчи - когда игра начинается, то все внимание сосредотачивается на самой игре и игроках, которые борются за победу.

Читайте такжеОрганизация Зинченко представила новый состав по Dota 2

За многие годы мы добавили в Dota много функций, которые позволяли отмечать команды и игроков. К сожалению, за это время мы увидели, что они все чаще используются не для демонстрации команды или личности игрока, а для размещения рекламы. В этом году для изъятия всех отвлекающих элементов и полного сосредоточения на самой игре и людях, которые в нее играют, мы не будем иметь никакой рекламы или спонсорства внутри игры на The International. Это включает знамена команд, логотипы на базе, отметки в именах игроков.

До открытия занавеса нынешнего турнира остается чуть больше недели. Скоро увидимся - то ли в Дании, то ли на онлайн-трансляции", - говорится в официальном сообщении Valve.

По теме
yellow-arrow
PGL опубликовал расписание турниров на 2025 год
yellow-arrow
NAVI заняли 8-е место по количеству призовых на Esports World Cup 2024
yellow-arrow
NAVI вернули лидерство в рейтинге HLTV
киберспорт Dota 2
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dota2.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости