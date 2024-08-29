Valve запретили рекламу от команд на The International 2024

В период с 4-го по 15-е сентября состоится самый главный турнир в мире Dota 2 - The International. Очередной чемпионат мира по этой киберспортивной дисциплине пройдет в столице Дании, Копенгагене.

Примечательно, что американская компания Valve, которая является разработчиком и издателем Dota 2, перед турниром вышла с официальным заявлением о запрете рекламы от команд на этом TI.

"The International - это праздник Dota и глобального сообщества игроков и болельщиков, которые поддерживают эту игру. Это шанс всем собраться вместе и посмотреть за игрой лучших команд в мире на самом высоком возможном уровне. Душой The International является сообщество - каждый, кто делает короткометражку, косплей или дизайн футболки, каждый, кто кричит в зале (или на диване перед экраном), чтобы подбодрить любимую команду или героя. Телом же турнира являются матчи - когда игра начинается, то все внимание сосредотачивается на самой игре и игроках, которые борются за победу.

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