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Valve запретили рекламу от команд на The International 2024
Очередное врезание бюджета?
dota2.com
В период с 4-го по 15-е сентября состоится самый главный турнир в мире Dota 2 - The International. Очередной чемпионат мира по этой киберспортивной дисциплине пройдет в столице Дании, Копенгагене.
Примечательно, что американская компания Valve, которая является разработчиком и издателем Dota 2, перед турниром вышла с официальным заявлением о запрете рекламы от команд на этом TI.
"The International - это праздник Dota и глобального сообщества игроков и болельщиков, которые поддерживают эту игру. Это шанс всем собраться вместе и посмотреть за игрой лучших команд в мире на самом высоком возможном уровне.
Душой The International является сообщество - каждый, кто делает короткометражку, косплей или дизайн футболки, каждый, кто кричит в зале (или на диване перед экраном), чтобы подбодрить любимую команду или героя. Телом же турнира являются матчи - когда игра начинается, то все внимание сосредотачивается на самой игре и игроках, которые борются за победу.
За многие годы мы добавили в Dota много функций, которые позволяли отмечать команды и игроков. К сожалению, за это время мы увидели, что они все чаще используются не для демонстрации команды или личности игрока, а для размещения рекламы. В этом году для изъятия всех отвлекающих элементов и полного сосредоточения на самой игре и людях, которые в нее играют, мы не будем иметь никакой рекламы или спонсорства внутри игры на The International. Это включает знамена команд, логотипы на базе, отметки в именах игроков.
До открытия занавеса нынешнего турнира остается чуть больше недели. Скоро увидимся - то ли в Дании, то ли на онлайн-трансляции", - говорится в официальном сообщении Valve.
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