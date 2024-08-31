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На RMR ко второму мэйджору в истории CS2 сыграет рекордное количество украинцев

Counter-Strike

Предыдущий рекорд принадлежал IEM Katowice 2019

На RMR ко второму мэйджору в истории CS2 сыграет рекордное количество украинцев

Perfect World Shanghai Major 2024

Новина українською

В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет второй мейджор в истории дисциплины CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. Ивент пройдет на арене "Мерседес-Бенц" в Шанхае. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов. Напомним, победителем первого мейджора стала украинская команда Natus Vincere.

Перед самим Perfect World Shanghai Major 2024 состоится квалификация RMR. Примечательно, что на этом RMR выступит рекордное количество украинских киберспортсменов. В частности, на нем сыграет сразу 16 украинских игроков.

Прошлый лучший результат по этому показателю принадлежал IEM Katowice 2019 - 14 украинцев.

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В субботу, 30-го августа путевку на Asia-Pacific RMR добыла команда Drillas (с украинцами Woro2k и Kvem в составе). На турнире Drillas будут бороться за слот на самом мэйджоре - Perfect World Shanghai Major 2024.

Ранее на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR отобралась команда украинской организации Passion UA, владельцем которой является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

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Источник:
Вісті CS2
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