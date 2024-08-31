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На RMR ко второму мэйджору в истории CS2 сыграет рекордное количество украинцев
Предыдущий рекорд принадлежал IEM Katowice 2019
Perfect World Shanghai Major 2024
В период с 30-го ноября по 15-е декабря пройдет второй мейджор в истории дисциплины CS2 - Perfect World Shanghai Major 2024. Ивент пройдет на арене "Мерседес-Бенц" в Шанхае. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов. Напомним, победителем
Перед самим Perfect World Shanghai Major 2024 состоится квалификация RMR. Примечательно, что на этом RMR выступит рекордное количество украинских киберспортсменов. В частности, на нем сыграет сразу 16 украинских игроков.
Прошлый лучший результат по этому показателю принадлежал IEM Katowice 2019 - 14 украинцев.
В субботу, 30-го августа путевку на Asia-Pacific RMR добыла команда Drillas (с украинцами Woro2k и Kvem в составе). На турнире Drillas будут бороться за слот на самом мэйджоре - Perfect World Shanghai Major 2024.
Ранее на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR
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