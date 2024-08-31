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ESL Pro League изменит формат после проведения 20-го сезона

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ESL Pro League изменит формат после проведения 20-го сезона

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В период с 3-го по 22-е сентября пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды будут соревноваться за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов. Среди участников есть и украинская команда Natus Vincere.

После этого турнир ESL Pro League изменит свой формат. Об этом сообщил аналитик и бывший игрок "Spunj" Чед Берчилль.

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"Это последний раз, когда турнир будет таким. В следующем году все изменится", - заявил 35-летний австралиец.

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Источник:
HLTV
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