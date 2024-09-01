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Коноплянка: Возьму каждому игроку персонального массажиста, если kONO.ECF попадут в топ-30

Counter-Strike

Работы в этом плане еще очень много

Коноплянка: Возьму каждому игроку персонального массажиста, если kONO.ECF попадут в топ-30

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Бывший украинский футболист и владелец киберспортивной организации kONO.ECF Евгений Коноплянка поделился мыслями о том, что он сделал, если его команда по дисциплине CS2 попадет в топ-30 лучших.

"Если команда пройдет в топ-30, то я каждому игроку возьму персонального массажиста", - рассказал Евгений Коноплянка в подкасте для Leniniw на стриминговой платформе Twich.

Йморівно экс-вингер сборной Украины и "Днепра" имел в виду попадание в число лучших коллективов по версии HLTV (прим. - аналитический портал), или Valve (прим. - компания-разработчик и издатель CS2).

Напомним, в последней версии рейтинга от HLTV kONO.ECF заняли 93-е место. Лидером же этого списка является другая украинская киберспортивная организации - Natus Vincere. В июле "Рожденные Побеждать" (NAVI) стали чемпионами мира на турнире в Саудовской Аравии.

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Евгений Коноплянка киберспорт kONO.ECF
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Источник:
ШТАБ CS2
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