Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коноплянка: Возьму каждому игроку персонального массажиста, если kONO.ECF попадут в топ-30
Работы в этом плане еще очень много
скриншот
Бывший украинский футболист и владелец киберспортивной организации kONO.ECF Евгений Коноплянка поделился мыслями о том, что он сделал, если его команда по дисциплине CS2 попадет в топ-30 лучших.
"Если команда пройдет в топ-30, то я каждому игроку возьму персонального массажиста", - рассказал Евгений Коноплянка в подкасте для Leniniw на стриминговой платформе Twich.
Йморівно экс-вингер сборной Украины и "Днепра" имел в виду попадание в число лучших коллективов по версии
Напомним, в последней версии рейтинга от HLTV kONO.ECF заняли 93-е место. Лидером же этого списка является другая украинская киберспортивная организации - Natus Vincere. В июле "Рожденные Побеждать" (NAVI) стали
Популярное сейчас
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат
- Харлан вместе с любимым отправилась в заслуженный отпуск. Фото
- Valve запретили рекламу от команд на The International 2024
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Минимальная победа с минимальной интригой. УПЛ. Динамо - ЛНЗ 1:0