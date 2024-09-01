Миколенко: Отошел от Counter-Strike и сейчас в PUBG играю, кайфую

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал об интересе к киберспорту.

- Кроме того, что ты являешься топовым футболистом, ты еще являешься большим поклонником киберспорта и видеоигр. Расскажи пожалуйста, во что ты играешь, как часто играешь, на каком ты уровне? Потому что некоторые ребята мне говорили, что ты топ-2, топ-3 среди всех украинских футболистов в Counter-Strike. И в киберспорте, есть ли у тебя любимая команда, смотришь ли, поддерживаешь ли кого-то?

- В Counter-Strike я не играл уже... Ну, в Counter-Strike 2, в новый Counter-Strike, я не играл совсем. В CS:GO у меня была десятка FACEIT. Мы очень потнили над ней, можно так сказать. Мы там не бустили, мы своей командой играли, реально потели в пятерке всегда. CS2 я сейчас не очень смотрю. Смотрел некоторые турниры NAVI, слежу за Monte, в основном, и за NAVI.

Немножко отошёл от Counter-Strike и сейчас в PUBG играю, кайфую. Там меньше у тебя горит от твоих тиммейтов рандомных. Поэтому в PUBG заходишь себе, соло катаешь - и вообще классно.

- Тогда ждем, возможно, на каких-то турнирах по PUBG в свободное время, кто его знает. Там тоже бывают турниры, но там тоже люди горят.

- Я хочу собрать какой-то, чтобы все поиграли, но мало кто играет в PUBG, все в CS шпилят. Было бы классно на одной карте собрать каких-то медийных людей да и просто каких-то киберспортсменов, чтобы поиграть, на что-то собрать, - рассказал защитник "ирисок".