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Стали известны все участники IEM Rio 2024
NAVI получили прямое приглашение еще давно
ESL
В период с 7-го по 13-е октября пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии 16 команд будут соревноваться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
В понедельник, 2-го сентября стали известны все участники ивента в Рио-де-Жанейро.
В частности, через европейскую квалификацию отобрались коллективы Eternal Fire и HEROIC. В свою очередь Азию будет представлять команда Rare Atom. А сильнейшей в регионе Южной Америки оказались paiN.
Украинская команда
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