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Стали известны все участники IEM Rio 2024

Counter-Strike

NAVI получили прямое приглашение еще давно

Стали известны все участники IEM Rio 2024

ESL

Новина українською

В период с 7-го по 13-е октября пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии 16 команд будут соревноваться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В понедельник, 2-го сентября стали известны все участники ивента в Рио-де-Жанейро.

В частности, через европейскую квалификацию отобрались коллективы Eternal Fire и HEROIC. В свою очередь Азию будет представлять команда Rare Atom. А сильнейшей в регионе Южной Америки оказались paiN.

Украинская команда Natus Vincere также сыграет на турнире и получила прямое приглашение еще раньше.

Стали известны все участники IEM Rio 2024 - изображение 1

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