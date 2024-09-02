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Monte попрощалось со своим тренером из СS2

Counter-Strike

После поражения от российской команды

Monte попрощалось со своим тренером из СS2

HTLV

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Monte попрощалась со своим тренером состава команды по дисциплине CS2 - Сергеем "lmbt" Бежановым.

"Сегодня наш состав покидает Легендарный тренер - Сергей "lmbt" Бежанов. Спасибо ему за невероятные моменты и огромный вклад в историю Monte. Навсегда часть #MonteGang", - сообщил киберспортивный клуб в своем официальном телеграм-канале.

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Последним фактором для принятия такого решения стало поражение Monte от российского коллектива BetBoom (1:2) в рамках отбора к Thunderpick WC 2024.

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киберспорт Monte
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Источник:
MONTE GANG
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