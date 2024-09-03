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NAVI стартовали с победы на ESL Pro League Season 20

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"Рожденные Побеждать" вышли в полуфинал верхней сетки

NAVI стартовали с победы на ESL Pro League Season 20

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов. Среди участников есть и украинская команда Natus Vincere.

Во вторник, 3-го сентября "Рожденные Побеждать" (NAVI) провели свой первый поединок на турнире. Коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена встречался с Lynn Vision и одержал уверенную победу. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу украинской киберспортивной организации:

  • Dust 2 - 16:14;
  • Ancient - 13:4.

Напомним, этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись поединка между NAVI и Lynn Vision

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