NAVI стартовали с победы на ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов. Среди участников есть и украинская команда Natus Vincere.

Во вторник, 3-го сентября "Рожденные Побеждать" (NAVI) провели свой первый поединок на турнире. Коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена встречался с Lynn Vision и одержал уверенную победу. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу украинской киберспортивной организации:

Dust 2 - 16:14;

Ancient - 13:4.

Напомним, этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись поединка между NAVI и Lynn Vision