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NAVI сыграют с командой украинца в плей-офф ESL Pro League Season 20

Counter-Strike

В полуфинале верхней сетки

NAVI сыграют с командой украинца в плей-офф ESL Pro League Season 20

HLTV

Новина українською

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации NAVI начала свои выступления на ивенте с победы над коллективом Lynn Vision (2:0). Таким образом, "Рожденные Побеждать" вышли в полуфинал верхней сетки турнира, где сыграют против Ninjas in Pyjamas.

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В свою очередь NiP в дебютном поединке одолели Heroic - со счетом 2:1. Интересно, что на первой карте этого противостояния Heroic было присуждено техническое поражение из-за того, что их игрок использовал запрещенный прием Snap Tap (прим. - скрипт на движение).

Примечательно, что в составе шведской команды (NiP) выступает 19-летний украинец Артем "r1nkle" Мороз.

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