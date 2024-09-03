Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI сыграют с командой украинца в плей-офф ESL Pro League Season 20
В полуфинале верхней сетки
HLTV
В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.
Команда украинской киберспортивной организации NAVI
В свою очередь NiP в дебютном поединке одолели Heroic - со счетом 2:1. Интересно, что на первой карте этого противостояния Heroic было присуждено техническое поражение из-за того, что их игрок использовал запрещенный прием Snap Tap (прим. - скрипт на движение).
Примечательно, что в составе шведской команды (NiP) выступает 19-летний украинец Артем "r1nkle" Мороз.
Популярное сейчас
- Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью
- ESL Pro League изменит формат после проведения 20-го сезона
- Клуб АПЛ летом интересовался Бущаном
- Экс-вингер Шахтера трудоустроился за рубежом