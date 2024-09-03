  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Рейтинг HLTV. NAVI лидируют, B8 впервые вошли в топ-30
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейтинг HLTV. NAVI лидируют, B8 впервые вошли в топ-30

Counter-Strike

Команды Зинченко и Коноплянки - в сотне лучших

Рейтинг HLTV. NAVI лидируют, B8 впервые вошли в топ-30

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сохранила лидирующую позицию в списке. В свою очередь, другой украинский коллектив B8 впервые в своей истории поднялся в топ-30.

Также в сотне лучших есть организации Александра Зинченко и Евгения Коноплянки: Passion UA и kONO.ECF, соответственно.

Рейтинг HLTV:

  • 1. NAVI – 980
  • 2. Vitality – 946
  • 3. Spirit – 794
  • 4. MOUZ – 726
  • 5. G2 – 676
  • 6. FaZe – 489
  • 7. Virtus.pro – 347
  • 8. Liquid – 325
  • 9. Saw – 300
  • 10. Astralis – 268
Читайте такжеNAVI стартовали с победы на ESL Pro League Season 20

Места других украинских команд в обновленной версии рейтинга от HLTV:

  • B8 - 30
  • Monte - 40
  • Passion UA - 46
  • DRILLAS - 85
  • FAVBET - 92
  • kONO.ECF - 98
  • Monte Gen - 100
  • DASH - 113
  • TNL - 193
  • Lazer Cats - 215
По теме
yellow-arrow
NAVI сыграют с командой украинца в плей-офф ESL Pro League Season 20
yellow-arrow
NAVI стартовали с победы на ESL Pro League Season 20
yellow-arrow
Стали известны все участники IEM Rio 2024
киберспорт NaVi Natus Vincere Monte Passion UA kONO.ECF
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости