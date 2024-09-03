Рейтинг HLTV. NAVI лидируют, B8 впервые вошли в топ-30

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сохранила лидирующую позицию в списке. В свою очередь, другой украинский коллектив B8 впервые в своей истории поднялся в топ-30.

Также в сотне лучших есть организации Александра Зинченко и Евгения Коноплянки: Passion UA и kONO.ECF, соответственно.

Рейтинг HLTV:

1. NAVI – 980

2. Vitality – 946

3. Spirit – 794

4. MOUZ – 726

5. G2 – 676

6. FaZe – 489

7. Virtus.pro – 347

8. Liquid – 325

9. Saw – 300

10. Astralis – 268

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Места других украинских команд в обновленной версии рейтинга от HLTV: