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Рейтинг HLTV. NAVI лидируют, B8 впервые вошли в топ-30
Команды Зинченко и Коноплянки - в сотне лучших
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сохранила лидирующую позицию в списке. В свою очередь, другой украинский коллектив B8 впервые в своей истории поднялся в топ-30.
Также в сотне лучших есть организации Александра Зинченко и Евгения Коноплянки: Passion UA и kONO.ECF, соответственно.
Рейтинг HLTV:
- 1. NAVI – 980
- 2. Vitality – 946
- 3. Spirit – 794
- 4. MOUZ – 726
- 5. G2 – 676
- 6. FaZe – 489
- 7. Virtus.pro – 347
- 8. Liquid – 325
- 9. Saw – 300
- 10. Astralis – 268
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Места других украинских команд в обновленной версии рейтинга от HLTV:
- B8 - 30
- Monte - 40
- Passion UA - 46
- DRILLAS - 85
- FAVBET - 92
- kONO.ECF - 98
- Monte Gen - 100
- DASH - 113
- TNL - 193
- Lazer Cats - 215
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