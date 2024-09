NAVI гарантировали себе место в плей-офф ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В среду, 4-го сентября команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй поединок на ивенте. В рамках полуфинала верхней сетки группового этапа "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом Ninjas in Pyjamas и одержали уверенную победу со счетом 2:0 ("Best of 3"):

13:6 на Ancient,

13:9 на Dust2.

Примечательно, что в составе шведской команды (NiP) выступает 19-летний украинец Артем "r1nkle" Мороз.

Благодаря победе над "ниндзями", коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Стадия поединков на вылет начнется 17-го сентября.

В последнем же туре группы NAVI сыграют против Eternal Fire. В случае триумфа украинская команда начнет выступления в плей-офф сразу со стадии четвертьфинала. Эта встреча состоится в субботу, 7-го сентября.

Напомним, в своем дебютном матче на ESL Pro League Season 20 Natus Vincere переиграли Lynn Vision - 2:0.

Добавим, что этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись поединка между NAVI и Ninjas in Pyjamas