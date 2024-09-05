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Победы MIBR и G2. Результаты игрового дня ESL Pro League Season 20
Свой матч еще доиграет команда с украинцем в составе - NiP
В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.
В четверг, 5-го сентября состоялись очередные матчи группового этапа:
- Team Spirit - MIBR 1:2
- The Mongolz - KOI 2:0
- 3DMAX - G2 1:2
- Wildcard Gaming - 9z Team 0:2
Прямо сейчас также свой поединок против FaZe Clan проводит шведская команда Ninjas in Pyjamas, за которую выступает украинец Артем "r1nkle" Мороз.
Напомним, именно коллектив NiP в среду обыграла команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere (со счетом 2:0). Благодаря этому триумфу, "Рожденные Побеждать"
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