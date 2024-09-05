Победы MIBR и G2. Результаты игрового дня ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В четверг, 5-го сентября состоялись очередные матчи группового этапа:

Team Spirit - MIBR 1:2

The Mongolz - KOI 2:0

3DMAX - G2 1:2

Wildcard Gaming - 9z Team 0:2

Прямо сейчас также свой поединок против FaZe Clan проводит шведская команда Ninjas in Pyjamas, за которую выступает украинец Артем "r1nkle" Мороз.