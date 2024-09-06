Рейтинг Valve. Команда Зинченко в топ-60, организация Коноплянки - за пределами сотни

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere упала на третью позицию в общем списке. В свою очередь новым лидером рейтинга стала Team Vitality.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 56-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) вылетела за пределы сотни лучших.

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В свою очередь другие украинские команды Monte и B8 заняли места с 30-го по 40-е.

Рейтинг Valve:

1. Team Vitality – 1958

2. G2 – 1956

3. NAVI – 1945

4. Team Spirit – 1891

5. MOUZ – 1873

6. Eternal Fire – 1764

7. FaZe – 1694

8. Team Liquid – 1655

9. The Mongolz – 1622

10. paiN – 1601

***

32. B8 – 1126

40. Monte - 1062

56. Passion UA - 996

***

104. kONO.ECF