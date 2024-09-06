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Рейтинг Valve. Команда Зинченко в топ-60, организация Коноплянки - за пределами сотни
Monte и B8 - также в списке
counter-strike.net
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere упала на третью позицию в общем списке. В свою очередь новым лидером рейтинга стала Team Vitality.
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 56-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) вылетела за пределы сотни лучших.
В свою очередь другие украинские команды Monte и B8 заняли места с 30-го по 40-е.
Рейтинг Valve:
1. Team Vitality – 1958
2. G2 – 1956
3. NAVI – 1945
4. Team Spirit – 1891
5. MOUZ – 1873
6. Eternal Fire – 1764
7. FaZe – 1694
8. Team Liquid – 1655
9. The Mongolz – 1622
10. paiN – 1601
***
32. B8 – 1126
40. Monte - 1062
56. Passion UA - 996
***
104. kONO.ECF
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