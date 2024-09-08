NAVI вышли в четвертьфинал ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В субботу команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках последнего тура группового этапа встречалась с коллективом Eternal Fire. В итоге, "Рожденные Побеждать" уверенно переиграли своего оппонента со счетом 2-0 ("Best of 3"):

Anubis - 22:20,

Mirage - 13:15.

Слот в плей-офф ESL Pro League Season 20 украинская команда обеспечила себе еще раньше, однако благодаря этой победе NAVI стартуют в следующем этапе сразу с четвертьфинала.

Напомним, что этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись поединка между NAVI и Eternal Fire