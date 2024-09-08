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jL с NAVI: Не хочу показаться занудой, но в каком мире G2 является №1 в ретинге Valve?
Юстинас не понимает такой расчет баллов
HLTV
В субботу, 7-го сентября американская компания Valve обновила глобальный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Новым лидером списка стал коллектив G2. В свою очередь команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere упала на 3-ю позицию в рейтинге.
Игрок NAVI Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал данные изменения в рейтинге от Valve.
"Я не хочу показаться занудой, но в каком мире G2 является №1 в рейтинге Valve? Мне очень интересно, какие критерии они используют для расчета этих баллов", - написал 24-летний литовец в социальной сети X.
I don't want to sound salty, but in what world G2 is #1 according to Valve?— NAVI jL (@jLcsgo_) September 7, 2024
I'm really curious what criteria they're using to calculate these points ???? pic.twitter.com/cqianbULgd
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