jL с NAVI: Не хочу показаться занудой, но в каком мире G2 является №1 в ретинге Valve?

В субботу, 7-го сентября американская компания Valve обновила глобальный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Новым лидером списка стал коллектив G2. В свою очередь команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere упала на 3-ю позицию в рейтинге.

Игрок NAVI Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал данные изменения в рейтинге от Valve.

I don't want to sound salty, but in what world G2 is #1 according to Valve?



I'm really curious what criteria they're using to calculate these points ???? pic.twitter.com/cqianbULgd