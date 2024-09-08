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jL с NAVI: Не хочу показаться занудой, но в каком мире G2 является №1 в ретинге Valve?

Counter-Strike

Юстинас не понимает такой расчет баллов

jL с NAVI: Не хочу показаться занудой, но в каком мире G2 является №1 в ретинге Valve?

HLTV

Новина українською

В субботу, 7-го сентября американская компания Valve обновила глобальный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Новым лидером списка стал коллектив G2. В свою очередь команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere упала на 3-ю позицию в рейтинге.

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Игрок NAVI Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал данные изменения в рейтинге от Valve.

"Я не хочу показаться занудой, но в каком мире G2 является №1 в рейтинге Valve? Мне очень интересно, какие критерии они используют для расчета этих баллов", - написал 24-летний литовец в социальной сети X.

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