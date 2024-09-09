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Рейтинг HLTV. NAVI - мировой лидер, организация Зинченко в топ-50, команда Коноплянки вылетела из сотни лучших

Counter-Strike

Очередное обновление глобального рейтинга

Рейтинг HLTV. NAVI - мировой лидер, организация Зинченко в топ-50, команда Коноплянки вылетела из сотни лучших

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сохранила лидерство в новой версии списка.

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Примечательно, что организация Александра Зинченко (Passion UA) так и осталась на 46-й позиции, а киберспортивная команда Евгения Коноплянки (kONO.ECF) потеряла сразу 17 пунктов и теперь занимает 115-е место.

ТОП-10 рейтинга HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI - мировой лидер, организация Зинченко в топ-50, команда Коноплянки вылетела из сотни лучших - изображение 1
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киберспорт NaVi Natus Vincere Passion UA kONO.ECF
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