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Рейтинг HLTV. NAVI - мировой лидер, организация Зинченко в топ-50, команда Коноплянки вылетела из сотни лучших
Очередное обновление глобального рейтинга
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сохранила лидерство в новой версии списка.
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Примечательно, что организация Александра Зинченко (Passion UA) так и осталась на 46-й позиции, а киберспортивная команда Евгения Коноплянки (kONO.ECF) потеряла сразу 17 пунктов и теперь занимает 115-е место.
ТОП-10 рейтинга HLTV:
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