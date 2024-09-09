Отомстили за команду Зинченко. B8 победили на CCT Season 2 Europe Series 10

В воскресенье, 8-го сентября прошел гранд-финал CCT Season 2 Europe Series 10. В решающем матче турнира команда украинской киберспортивной организации B8 встречалась с коллективом GamerLegion и одержала победу со счетом 2:1 (прим. - "Best of 3").

В частности, команда, владельцем которой является первый чемпион мира в истории Dota 2 Даниил "Dendi" Ишутин, проиграла первую карту Nuke - с общим счетом 11:13. Тем не менее, после этого B8 переиграли своего соперника на картах Mirage (16:14) и Inferno (13:5), оформив кабмек.

CCT Season 2 Europe Series 10 проходил онлайн в период с 26-го августа по 8-е сентября. Призовой фонд ивента составлял 50 тысяч долларов.

Примечательно, что киберспортивная команда защитника сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) дошла до стадии полуфинала этого турнира, где уступила как раз GamerLegion.