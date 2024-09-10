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NAVI узнали своих соперников по BLAST Premier Fall Final 2024

Counter-Strike

Ивент стартует 25-го сентября

NAVI узнали своих соперников по BLAST Premier Fall Final 2024

HLTV

Новина українською

В период с 25-го по 29-сентября в столице Дании пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024.

На арене в Копенгагене 8 команд будут бороться за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов и слот на BLAST Premier World Final 2024.

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Организатор турнира BLAST опубликовал расписание группового этапа. Таким образом, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere попала в квартет A, где соперниками "Рожденных Побеждать" станут коллективы Falcons, G2 и FaZe.

В свою очередь, в первом своем матче на ивенте NAVI сыграют против Falcons.

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