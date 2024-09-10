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NAVI узнали своих соперников по BLAST Premier Fall Final 2024
Ивент стартует 25-го сентября
HLTV
В период с 25-го по 29-сентября в столице Дании пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024.
На арене в Копенгагене 8 команд будут бороться за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов и слот на BLAST Premier World Final 2024.
Организатор турнира BLAST опубликовал расписание группового этапа. Таким образом, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere попала в квартет A, где соперниками "Рожденных Побеждать" станут коллективы Falcons, G2 и FaZe.
В свою очередь, в первом своем матче на ивенте NAVI сыграют против Falcons.
The opening matches and groups of the final Fall Final have been decided! @natusvincere vs @FalconsEsport @G2CSGO vs @FaZeEsports @TeamVitalityCS vs @AstralisCS @Team__Spirit vs @TeamLiquidCS— BLAST Premier ???? (@BLASTPremier) September 10, 2024
Read MORE ????#BLASTPremier https://t.co/3Cr846eTTu
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