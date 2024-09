NAVI узнали своих соперников по BLAST Premier Fall Final 2024

В период с 25-го по 29-сентября в столице Дании пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024.

На арене в Копенгагене 8 команд будут бороться за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов и слот на BLAST Premier World Final 2024.

Организатор турнира BLAST опубликовал расписание группового этапа. Таким образом, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere попала в квартет A, где соперниками "Рожденных Побеждать" станут коллективы Falcons, G2 и FaZe.

В свою очередь, в первом своем матче на ивенте NAVI сыграют против Falcons.

The opening matches and groups of the final Fall Final have been decided! @natusvincere vs @FalconsEsport @G2CSGO vs @FaZeEsports @TeamVitalityCS vs @AstralisCS @Team__Spirit vs @TeamLiquidCS



