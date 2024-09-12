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NAVI - лидер по количеству просмотров за лето 2024 года
Среди всех команд мира
HLTV
Киберспортивный аналитический портал Esports подсчитал количество просмотров среди команд в CS2 за прошедшее лето.
Лидером этого рейтинга стала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere. В частности, летом 2024-го года поединки "Рожденных Побеждать" набрали сразу 18,33 млн часов просмотров.
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Второе же место в топе досталось для Team Vitality (16,11 млн), а тройку лучших замкнул коллектив G2 (14,57 млн).
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