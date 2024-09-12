Официально сформировался состав NAVI Youth

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально объявила о составе своей юниорской команды.

Ростер NAVI Youth был сформирован благодаря проекту NAVI Visa Academy, который длился более месяца.

"Игроки обучались под руководством тренера NAVI Visa Academy и бывшего профессионального игрока в CS:GO Михала "snatchie" Рудски: буткемп включал теоретические лекции, просмотр реплеев, праки и участие в медиа-активности.

Уверены, что приобретенные знания помогут каждому академисту на пути к своей мечте в киберспорте. По результатам буткемпа snatchie и спортивный отдел NAVI определили финальную пятерку игроков, которые войдут в новый состав NAVI Youth по СЅ", - говорится в сообщении NAVI.