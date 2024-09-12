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Официально сформировался состав NAVI Youth
Юниоры готовы вступить в битву!
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально объявила о составе своей юниорской команды.
Ростер NAVI Youth был сформирован благодаря проекту NAVI Visa Academy, который длился более месяца.
"Игроки обучались под руководством тренера NAVI Visa Academy и бывшего профессионального игрока в CS:GO Михала "snatchie" Рудски: буткемп включал теоретические лекции, просмотр реплеев, праки и участие в медиа-активности.
Уверены, что приобретенные знания помогут каждому академисту на пути к своей мечте в киберспорте. По результатам буткемпа snatchie и спортивный отдел NAVI определили финальную пятерку игроков, которые войдут в новый состав NAVI Youth по СЅ", - говорится в сообщении NAVI.
Состав NAVI Youth по СS2:
- Назар "kodak" Бучма (16 лет, 3250 ELO)
- Данил "Yoki" Истомин (14 лет, 3100 ELO)
- Виктор "ad3r" Вилькойц (14 лет, 3000 ELO)
- Эндрю "AJ" Джейсон (14 лет, 3115 ELO)
- Пенч "Balage" Балаж (16 лет, 3000 ELO)
- Михал "snatchie" Рудски (тренер)
- Илья "ILZH" Жиленко (менеджер)
Отмечается, что лучшие игроки NAVI Youth впоследствии смогут пополнить состав молодежной команды "Рожденных побеждать" - NAVI Junior.
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