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Официально сформировался состав NAVI Youth

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Юниоры готовы вступить в битву!

Официально сформировался состав NAVI Youth

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально объявила о составе своей юниорской команды.

Ростер NAVI Youth был сформирован благодаря проекту NAVI Visa Academy, который длился более месяца.

"Игроки обучались под руководством тренера NAVI Visa Academy и бывшего профессионального игрока в CS:GO Михала "snatchie" Рудски: буткемп включал теоретические лекции, просмотр реплеев, праки и участие в медиа-активности.

Уверены, что приобретенные знания помогут каждому академисту на пути к своей мечте в киберспорте. По результатам буткемпа snatchie и спортивный отдел NAVI определили финальную пятерку игроков, которые войдут в новый состав NAVI Youth по СЅ", - говорится в сообщении NAVI.

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Состав NAVI Youth по СS2:

  • Назар "kodak" Бучма (16 лет, 3250 ELO)
  • Данил "Yoki" Истомин (14 лет, 3100 ELO)
  • Виктор "ad3r" Вилькойц (14 лет, 3000 ELO)
  • Эндрю "AJ" Джейсон (14 лет, 3115 ELO)
  • Пенч "Balage" Балаж (16 лет, 3000 ELO)
  • Михал "snatchie" Рудски (тренер)
  • Илья "ILZH" Жиленко (менеджер)

Отмечается, что лучшие игроки NAVI Youth впоследствии смогут пополнить состав молодежной команды "Рожденных побеждать" - NAVI Junior.

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