Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Falcons могут подписать s1mple
Легенда CS:GO близка к возобновлению карьеры?
HLTV
Киберспортивный журналист Ричард Льюис сообщил, что датская киберспортивная организация хочет подписать в свой состав по CS2 украинского снайпера Александра "s1mple" Костылева.
"Одна птичка нашептала мне, что Falcons хотят не только подписать NiKo, а еще и забрать s1mple. Я бы с радостью посмотрел, как эти двое спорят во время матча", - сообщил британский аналитик.
Напомним, Костылев находится в инактиве украинской киберспортивной организации Natus Vincere с октября 2023-го года. С того времени s1mple провел лишь один матч на профессиональной сцене, находясь в месячной аренде как раз в Falcons.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер забирают свое, Черноморец во второй раз побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Шахтер - Карпаты 5:2. Репетиция перед стартом ЛЧ
- УПЛ. Заря - Динамо 0:2. Левый фланг сделал разницу
- NAVI - лидер по количеству просмотров за лето 2024 года
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом