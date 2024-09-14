Falcons могут подписать s1mple

Киберспортивный журналист Ричард Льюис сообщил, что датская киберспортивная организация хочет подписать в свой состав по CS2 украинского снайпера Александра "s1mple" Костылева.

"Одна птичка нашептала мне, что Falcons хотят не только подписать NiKo, а еще и забрать s1mple. Я бы с радостью посмотрел, как эти двое спорят во время матча", - сообщил британский аналитик.

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Напомним, Костылев находится в инактиве украинской киберспортивной организации Natus Vincere с октября 2023-го года. С того времени s1mple провел лишь один матч на профессиональной сцене, находясь в месячной аренде как раз в Falcons.