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Рейтинг HLTV. NAVI потеряли лидерство, команда Зинченко выпала из топ-50

Counter-Strike

В рейтинге также есть другие украинские коллективы

Рейтинг HLTV. NAVI потеряли лидерство, команда Зинченко выпала из топ-50

HLTV

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Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere потеряла лидерство в новой версии списка, уступив первую строчку для своего извечного соперника в лице Team Viltality.

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Примечательно, что команда организации Александра Зинченко (Passion UA) потеряла 9 позиций и выпала из топ-50.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место коллектива):

  • 1 (2). Vitality - 934 балів
  • 2 (1). NAVI - 924
  • 3. Spirit - 722
  • 4. G2 - 687
  • 5. MOUZ - 602
  • 6. FaZe - 481
  • 7. Liquid - 336
  • 8. Virtus.pro - 315
  • 9. Saw - 292
  • 10. Eternal Fire - 274

Места других украинских команд в рейтинге:

  • 30 (28). B8 - 47
  • 43. Monte - 31
  • 55 (46). Passion UA - 22
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Источник:
HLTV
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