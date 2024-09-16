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Рейтинг HLTV. NAVI потеряли лидерство, команда Зинченко выпала из топ-50
В рейтинге также есть другие украинские коллективы
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere потеряла лидерство в новой версии списка, уступив первую строчку для своего извечного соперника в лице Team Viltality.
Примечательно, что команда организации Александра Зинченко (Passion UA) потеряла 9 позиций и выпала из топ-50.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место коллектива):
- 1 (2). Vitality - 934 балів
- 2 (1). NAVI - 924
- 3. Spirit - 722
- 4. G2 - 687
- 5. MOUZ - 602
- 6. FaZe - 481
- 7. Liquid - 336
- 8. Virtus.pro - 315
- 9. Saw - 292
- 10. Eternal Fire - 274
Места других украинских команд в рейтинге:
- 30 (28). B8 - 47
- 43. Monte - 31
- 55 (46). Passion UA - 22
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Источник:HLTV
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