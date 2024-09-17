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Молодежный состав NaVi стал чемпионом European Pro League 2nd Division Season 15

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В гранд-финале "Рожденные Побеждать" одолели россиян

Молодежный состав NaVi стал чемпионом European Pro League 2nd Division Season 15

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 31-го августа по 17-е сентября проходил онлайн-турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - European Pro League 2nd Division Season 15. 16 коллективов боролись за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В гранд-финале встречались команда украинской киберспортивной организации NAVI Junior и молодежный ростер россиян из Spirit Academy. В итоге, победу праздновали юниоры из ростера "Рожденных Побеждать".

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Решающая встреча ивента проходила в формате "Best of 3" и закончилась с общим счетом 2:1 в пользу Natus Vincere Junior:

  • 9:13 на Nuke,
  • 13:10 на Anubis,
  • 13:8 на Dust2.

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