Молодежный состав NaVi стал чемпионом European Pro League 2nd Division Season 15

В период с 31-го августа по 17-е сентября проходил онлайн-турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - European Pro League 2nd Division Season 15. 16 коллективов боролись за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В гранд-финале встречались команда украинской киберспортивной организации NAVI Junior и молодежный ростер россиян из Spirit Academy. В итоге, победу праздновали юниоры из ростера "Рожденных Побеждать".

Решающая встреча ивента проходила в формате "Best of 3" и закончилась с общим счетом 2:1 в пользу Natus Vincere Junior: