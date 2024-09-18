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Против россиян. NAVI узнали своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 20
Поединок 1/4 пройдет в пятницу
HLTV
В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.
В среду завершились последние матчи второго плей-офф раунда. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары. В частности, в 1/4 команда украинской организации Natus Vincere сыграет против российского коллектива - Team Spirit.
Поединок между "Рожденными Побеждать" и "духами" пройдет в пятницу, 20-го сентября. Формат встречи - традиционная серия в формате "Best of 3". Начало в 17:15.
Также путевки в полуфинал будут разыграны в парах Team Vitality - Eternal Fire, M80 - MIBR и G2 Esports - Team Liquid.
Напомним, NAVI уверенно прошли
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