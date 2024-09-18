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Против россиян. NAVI узнали своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 20

Counter-Strike

Поединок 1/4 пройдет в пятницу

Против россиян. NAVI узнали своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 20

HLTV

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В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В среду завершились последние матчи второго плей-офф раунда. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары. В частности, в 1/4 команда украинской организации Natus Vincere сыграет против российского коллектива - Team Spirit.

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Поединок между "Рожденными Побеждать" и "духами" пройдет в пятницу, 20-го сентября. Формат встречи - традиционная серия в формате "Best of 3". Начало в 17:15.

Также путевки в полуфинал будут разыграны в парах Team Vitality - Eternal Fire, M80 - MIBR и G2 Esports - Team Liquid.

Напомним, NAVI уверенно прошли групповой этап, победив всех соперников. Речь идет о Lynn Vision Gaming, Ninjas in Pyjamas и Eternal Fire.

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