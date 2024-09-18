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Два турнира за два дня. NAVI Junior - чемпионы United21 League Season 19
На этот раз "Рожденные Побеждать" одолели ECLOT
telegram @natus_vincere_official
В период с 1-го по 18-е сентября проходил онлайн-турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - European Pro League 2nd Division Season 15. 16 коллективов боролись за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.
В гранд-финале ивента команда украинской киберспортивной организации NAVI Junior встречалась с коллективом ECLOT. В итоге, молодежный ростер Natus Vincere одержали победу со счетом 2-1:
- 13:6 на Nuke,
- 7:13 на Ancient,
- 13:7 на Anubis.
За победу на European Pro League 2nd Division Season 15 младшие "Рожденные Побеждать" заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.
Напомним, вчера, 17-го сентября NAVI Junior стали триумфаторами еще одного турнира - European Pro League 2nd Division Season 15,
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