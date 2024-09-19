Monte вышли в плей-офф YaLLa Compass Summer 2024

В период с 29-го июля по 25-е сентября проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - YaLLa Compass Summer 2024. 28 коллективов соревнуются за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

В четверг, 19-го сентября команда украинской киберспортивной организации Monte в рамках поединка за выход в плей-офф раунд встречалась с Sashi. Матч проходил в формате "Best of 3" и в итоге закончился победой Monte:

13:10 на Anubis,

14:16 на Nuke,

13:7 на Vertigo.

Таким образом, Monte пробились в следующую стадию YaLLa Compass Summer 2024.

Примечательно, что в турнире также принимали участие другие украинские команды: Passion UA (прим. - команда организации Александра Зинченко) и B8. Однако они не сумели преодолеть групповой раунд.