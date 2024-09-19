Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte вышли в плей-офф YaLLa Compass Summer 2024
Passion UA и B8 покинули ивент на групповой стадии
Telegram MONTE GANG
В период с 29-го июля по 25-е сентября проходит турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2 - YaLLa Compass Summer 2024. 28 коллективов соревнуются за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.
В четверг, 19-го сентября команда украинской киберспортивной организации Monte в рамках поединка за выход в плей-офф раунд встречалась с Sashi. Матч проходил в формате "Best of 3" и в итоге закончился победой Monte:
- 13:10 на Anubis,
- 14:16 на Nuke,
- 13:7 на Vertigo.
Таким образом, Monte пробились в следующую стадию YaLLa Compass Summer 2024.
Примечательно, что в турнире также принимали участие другие украинские команды: Passion UA (прим. - команда организации Александра Зинченко) и B8. Однако они не сумели преодолеть групповой раунд.
Популярное сейчас
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА
- Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси
- Против россиян. NAVI узнали своего соперника по четвертьфиналу ESL Pro League Season 20
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии