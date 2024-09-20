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Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20

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"Рожденные Побеждать" идут по турниру без поражений

Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20

telegram @natus_vincere_official

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В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В пятницу, 20-го сентября проходят поединки стадии 1/4. В одном из четвертьфиналов команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с российским коллективом Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой NAVI:

  • Dust2 - 13:5,
  • Mirage - 13:9.
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Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена вышел в полуфинал, где сыграет против победителя пары G2 Esports - Team Liquid. В параллельном же матче 1/2 встретятся команды Eternal Fire и MIBR.

Напомним, ранее "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, благодаря чему и вышли сразу в четвертьфинал.

Добавим, что этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись поединка между NAVI и Spirit

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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