Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В пятницу, 20-го сентября проходят поединки стадии 1/4. В одном из четвертьфиналов команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с российским коллективом Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой NAVI:

Dust2 - 13:5,

Mirage - 13:9.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена вышел в полуфинал, где сыграет против победителя пары G2 Esports - Team Liquid. В параллельном же матче 1/2 встретятся команды Eternal Fire и MIBR.

Напомним, ранее "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, благодаря чему и вышли сразу в четвертьфинал.

Добавим, что этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись поединка между NAVI и Spirit