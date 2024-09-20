Игрок NaVi jL: Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы обыграть Spirit

Литовский игрок команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями от победы над Team Spirit в четвертьфинале ESL Pro League Season 20.

"Наконец-то, мы сделали это! Нам понадобилось довольно много времени. Мы проиграли много матчей для них, и здесь они даже не были близкими, поэтому приятно отыграться", - рассказал Лекавичус.