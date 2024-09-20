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Игрок NaVi jL: Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы обыграть Spirit
Лекавичус - о выходе в полуфинал ESL Pro League Season 20
HLTV
Литовский игрок команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями от
"Наконец-то, мы сделали это! Нам понадобилось довольно много времени. Мы проиграли много матчей для них, и здесь они даже не были близкими, поэтому приятно отыграться", - рассказал Лекавичус.
Примечательно, что проигрышная серия "Рожденных Побеждать" против "духов" до этой встречи насчитывала 4 поединка.
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