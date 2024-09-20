  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Игрок NaVi jL: Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы обыграть Spirit
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок NaVi jL: Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы обыграть Spirit

Counter-Strike

Лекавичус - о выходе в полуфинал ESL Pro League Season 20

Игрок NaVi jL: Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы обыграть Spirit

HLTV

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Литовский игрок команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями от победы над Team Spirit в четвертьфинале ESL Pro League Season 20.

"Наконец-то, мы сделали это! Нам понадобилось довольно много времени. Мы проиграли много матчей для них, и здесь они даже не были близкими, поэтому приятно отыграться", - рассказал Лекавичус.

Читайте такжеДва турнира за два дня. NAVI Junior - чемпионы United21 League Season 19

Примечательно, что проигрышная серия "Рожденных Побеждать" против "духов" до этой встречи насчитывала 4 поединка.

По теме
yellow-arrow
Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20
yellow-arrow
Monte вышли в плей-офф YaLLa Compass Summer 2024
yellow-arrow
Два турнира за два дня. NAVI Junior - чемпионы United21 League Season 19
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости