Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Eternal Fire стала первой турецкой командой, которая дошла до финала топового турнира в CS2
В гранд-финале могут сыграть против украинцев из NAVI
HLTV
В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.
В субботу, 21-го сентября проходят полуфинальные поединки. В первом матче стадии 1/2 встречались коллективы MIBR и Eternal Fire. В итоге, уверенную победу со счетом 2:0 одержали Eternal Fire (13:7 на Nuke и 13:10 на Inferno).
Таким образом, Eternal Fire стали первой командой турецкой киберспортивной организации, которая сумела пробиться в гранд-финал крупного турнира по CS2.
В самом же гранд-финале турецкий коллектив сыграет против победителя пары G2 - NAVI.
Запись поединка между Eternal Fire и MIBR
Популярное сейчас
- Малиновского срочно прооперируют. "После травмы Руслана мы перестали играть", – Джилардино
- УПЛ. Динамо - Рух 0:0. Первая потеря очков киевлян и юбилей Ярмоленко
- Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках
- Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО