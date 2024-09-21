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Eternal Fire стала первой турецкой командой, которая дошла до финала топового турнира в CS2

Counter-Strike

В гранд-финале могут сыграть против украинцев из NAVI

Eternal Fire стала первой турецкой командой, которая дошла до финала топового турнира в CS2

HLTV

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В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В субботу, 21-го сентября проходят полуфинальные поединки. В первом матче стадии 1/2 встречались коллективы MIBR и Eternal Fire. В итоге, уверенную победу со счетом 2:0 одержали Eternal Fire (13:7 на Nuke и 13:10 на Inferno).

Читайте такжеОбыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20

Таким образом, Eternal Fire стали первой командой турецкой киберспортивной организации, которая сумела пробиться в гранд-финал крупного турнира по CS2.

В самом же гранд-финале турецкий коллектив сыграет против победителя пары G2 - NAVI.

Запись поединка между Eternal Fire и MIBR

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Источник:
HLTV
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