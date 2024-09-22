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Очередной гранд-финал! NAVI сыграют в решающем матче ESL Pro League Season 20
"Рожденные Побеждать" сыграют против Eternal Fire
telegram @natus_vincere_official
В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.
Команда украинской организация провела свой полуфинальный поединок против коллектива G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась триумфом "Рожденных Побеждать" со счетом 2-1:
- Inferno - 13:8,
- Nuke - 13:11,
- Ancient - 13:6.
Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена прошел в очередной гранд-финал крупного турнира в этом сезоне. В частности, NAVI в решающем матче ESL Pro League Season 20 сыграют против Eternal Fire, которая стала
Напомним, ранее "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, благодаря чему и вышли сразу в четвертьфинал. А в 1/4 NAVI
Добавим, что этот сезон ESL Pro League станет
Запись поединка между NAVi и G2
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