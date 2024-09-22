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Очередной гранд-финал! NAVI сыграют в решающем матче ESL Pro League Season 20

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"Рожденные Побеждать" сыграют против Eternal Fire

Очередной гранд-финал! NAVI сыграют в решающем матче ESL Pro League Season 20

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 3-го по 22-е сентября проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревнуются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

Команда украинской организация провела свой полуфинальный поединок против коллектива G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась триумфом "Рожденных Побеждать" со счетом 2-1:

  • Inferno - 13:8,
  • Nuke - 13:11,
  • Ancient - 13:6.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена прошел в очередной гранд-финал крупного турнира в этом сезоне. В частности, NAVI в решающем матче ESL Pro League Season 20 сыграют против Eternal Fire, которая стала первой турецкой командой, дошедшей до финала топового турнира в CS2.

Напомним, ранее "Рожденные Побеждать" прошли групповой этап без поражений, благодаря чему и вышли сразу в четвертьфинал. А в 1/4 NAVI разобрались с российской командой Team Spirit.

Добавим, что этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись поединка между NAVi и G2

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