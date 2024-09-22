  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Капитан NAVI - о гранд-финале с Eternal Fire: Сейчас они сильнее, чем когда-либо
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан NAVI - о гранд-финале с Eternal Fire: Сейчас они сильнее, чем когда-либо

Counter-Strike

Прямо сейчас проходит решающий матч ESL Pro League Season 20

Капитан NAVI - о гранд-финале с Eternal Fire: Сейчас они сильнее, чем когда-либо

HLTV

Новина українською

Финляндский игрок команды украинской киберспортивной организации Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет соперника по гранд-финалу ESL Pro League Season 20 - Eternal Fire.

"Мы видели, как они играли на этом турнире. Мне кажется, что сейчас - это совсем другая команда. Сейчас они играют очень сильно.

Читайте такжеEternal Fire стала первой турецкой командой, которая дошла до финала топового турнира в CS2

Мы были удивлены тем, как они играли против Team Vitality, и как победили их. Они играли очень сильно. Мы знаем, что уже играли против них, готовились к ним, это не та команда, с которой мы не встречались, но мне кажется, что они сильнее, чем когда-либо. И очень хотят что-то выиграть, но и мы тоже хотим", - рассказал капитан "Рожденных Побеждать“.

Прямо сейчас NAVI играют соревнуются с Eternal Fire за титут чемпиона ESL Pro League Season 20.

По теме
yellow-arrow
Очередной гранд-финал! NAVI сыграют в решающем матче ESL Pro League Season 20
yellow-arrow
Eternal Fire стала первой турецкой командой, которая дошла до финала топового турнира в CS2
yellow-arrow
Игрок NaVi jL: Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы обыграть Spirit
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости