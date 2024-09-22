Капитан NAVI - о гранд-финале с Eternal Fire: Сейчас они сильнее, чем когда-либо

Финляндский игрок команды украинской киберспортивной организации Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет соперника по гранд-финалу ESL Pro League Season 20 - Eternal Fire.

"Мы видели, как они играли на этом турнире. Мне кажется, что сейчас - это совсем другая команда. Сейчас они играют очень сильно.

Мы были удивлены тем, как они играли против Team Vitality, и как победили их. Они играли очень сильно. Мы знаем, что уже играли против них, готовились к ним, это не та команда, с которой мы не встречались, но мне кажется, что они сильнее, чем когда-либо. И очень хотят что-то выиграть, но и мы тоже хотим", - рассказал капитан "Рожденных Побеждать“.