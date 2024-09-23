NAVI - чемпионы ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревновались за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

В воскресенье состоялся решающий поединок турнира. В частности, в гранд-финале ивента команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с Eternal Fire (прим. - первая турецкая команда , которая дошла до финала топового турнира в CS2).

Встреча проходила, традиционно для гранд-финалов, в формате "Best of 5" и закончилась с общим счетом 3:2 в пользу "Народжних Перемагати":

Nuke - 8:13,

Anubis - 13:11,

Ancient - 13:11,

Inferno - 4:13,

Dust 2 - 13:10.

Коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена прошел групповой этап без поражений, благодаря чему и вышел сразу в четвертьфинал. А в 1/4 NAVI разобрались с российской командой Team Spirit. В свою очередь на стадии полуфинала Natus Vincere одолели G2 Esports.

Добавим, что этот сезон ESL Pro League станет последним в данном формате.

Запись гранд-финала ESL Pro League Season 20