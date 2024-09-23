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NAVI - чемпионы ESL Pro League Season 20
В гранд-финале одолели турок
telegram @natus_vincere_official
В период с 3-го по 22-е сентября проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревновались за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.
В воскресенье состоялся решающий поединок турнира. В частности, в гранд-финале ивента команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с Eternal Fire (прим. -
Встреча проходила, традиционно для гранд-финалов, в формате "Best of 5" и закончилась с общим счетом 3:2 в пользу "Народжних Перемагати":
- Nuke - 8:13,
- Anubis - 13:11,
- Ancient - 13:11,
- Inferno - 4:13,
- Dust 2 - 13:10.
Коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена прошел
Добавим, что этот сезон ESL Pro League станет
Запись гранд-финала ESL Pro League Season 20
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