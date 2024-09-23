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Благодаря очередному титулу. NAVI вернули лидерство в мировом рейтинге HLTV

Counter-Strike

Команда Зинченко Passion UA продолжает терять позиции в топе

Благодаря очередному титулу. NAVI вернули лидерство в мировом рейтинге HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere вернула себе лидерство в рейтинге, сбросив на второе место Team Vitality. Это произошло, благодаря триумфу "Рожденных Побеждать" на ESL Pro League Season 20.

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Примечательно, что команда организации Александра Зинченко (Passion UA) снова потеряла позиции, и теперь занимает 61-е место.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место коллектива):

  • 1 (2). NAVI - 995
  • 2 (1). Vitality - 775
  • 3 (4). G2 - 635
  • 4 (3). Spirit - 623
  • 5. MOUZ - 462
  • 6 (10). Eternal Fire - 415
  • 7 (6). FaZe - 389
  • 8 (7). Liquid - 355
  • 9 (12). Complexity - 269
  • 10 (9). Saw - 266

Места других украинских команд в рейтинге:

  • 29 (30). B8 - 45
  • 40 (43). Monte - 33
  • 61 (55). Passion UA - 21
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Источник:
HLTV
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