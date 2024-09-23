Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Благодаря очередному титулу. NAVI вернули лидерство в мировом рейтинге HLTV
Команда Зинченко Passion UA продолжает терять позиции в топе
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere вернула себе лидерство в рейтинге, сбросив на второе место Team Vitality. Это произошло, благодаря триумфу "Рожденных Побеждать" на ESL Pro League Season 20.
Примечательно, что команда организации Александра Зинченко (Passion UA) снова потеряла позиции, и теперь занимает 61-е место.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место коллектива):
- 1 (2). NAVI - 995
- 2 (1). Vitality - 775
- 3 (4). G2 - 635
- 4 (3). Spirit - 623
- 5. MOUZ - 462
- 6 (10). Eternal Fire - 415
- 7 (6). FaZe - 389
- 8 (7). Liquid - 355
- 9 (12). Complexity - 269
- 10 (9). Saw - 266
Места других украинских команд в рейтинге:
- 29 (30). B8 - 45
- 40 (43). Monte - 33
- 61 (55). Passion UA - 21
Популярное сейчас
- Цыганык: Гаджиев и Крапивцов нарушили закон - выехали со сборной U-19 за границу и не вернулись в Украину
- Скандал во Львове. Рух на дерби с Карпатами реализует билеты не всем болельщикам
- Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?
- Очередной гранд-финал! NAVI сыграют в решающем матче ESL Pro League Season 20
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО