Благодаря очередному титулу. NAVI вернули лидерство в мировом рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere вернула себе лидерство в рейтинге, сбросив на второе место Team Vitality. Это произошло, благодаря триумфу "Рожденных Побеждать" на ESL Pro League Season 20.

Читайте также NAVI - чемпионы ESL Pro League Season 20

Примечательно, что команда организации Александра Зинченко (Passion UA) снова потеряла позиции, и теперь занимает 61-е место.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место коллектива):

1 (2). NAVI - 995

2 (1). Vitality - 775

3 (4). G2 - 635

4 (3). Spirit - 623

5. MOUZ - 462

6 (10). Eternal Fire - 415

7 (6). FaZe - 389

8 (7). Liquid - 355

9 (12). Complexity - 269

10 (9). Saw - 266

Места других украинских команд в рейтинге: