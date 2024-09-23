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jL из NAVI стал лучшим игроком ESL Pro League Season 20

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Вторая награда MVP для литовца в составе "Рожденных Побеждать"

jL из NAVI стал лучшим игроком ESL Pro League Season 20

HLTV

Новина українською

В период с 3-го по 22-е сентября проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревновались за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

Победителем ивента стала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere, которая в гранд-финале обыграла турецкий коллектив Eternal Fire - со счетом 3:2.

В свою очередь награду MVP турнира получил игрок "Рожденных Побеждать" Юстинас "jL" Лекавичус. Литовец был признан лучшим по версии сразу двух киберспортивных порталов: HLTV и ESL.

Общий средний рейтинг представителя NAVI на ESL Pro League Season 20 составил 1.31. Это уже вторая подобная награда для Юстинаса в составе украинской команды. Предыдущую такую он получил после триумфа на первом мэйджоре в истории CS2 - PGL Major Copenhagen 2024.

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
HLTV
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 23:51
Точно реэркарнация Зевса)))
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
23.09.2024 в 23:51
Точно реэркарнация Зевса)))
Ответить
0
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