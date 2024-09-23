jL из NAVI стал лучшим игроком ESL Pro League Season 20

В период с 3-го по 22-е сентября проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 20. На Мальте 32 команды соревновались за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

Победителем ивента стала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere, которая в гранд-финале обыграла турецкий коллектив Eternal Fire - со счетом 3:2.

В свою очередь награду MVP турнира получил игрок "Рожденных Побеждать" Юстинас "jL" Лекавичус. Литовец был признан лучшим по версии сразу двух киберспортивных порталов: HLTV и ESL.