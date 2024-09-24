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s1mple: Как бы я не хотел сыграть на мэйджоре - слишком все сложно
Будущее украинца все еще под вопросом
HTLV
Легендарный украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев поделился мыслями на счет своего будущего.
"Тренируемся каждый день, будут большие новости. На счет команды даже не задумывайтесь. Ждем конца мэйджора, как бы я не хотел полететь в Шанхай и сыграть - слишком все сложно" - написал s1mple в своем телеграм-канале.
Напомним, снайпер находится в инактиве Natus Vincere с октября прошлого года. За это время на профессиональной сцене CS2 Костылев провел лишь один поединок, находясь в месячной аренде у Falcons.
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