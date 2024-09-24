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s1mple: Как бы я не хотел сыграть на мэйджоре - слишком все сложно

Counter-Strike

Будущее украинца все еще под вопросом

s1mple: Как бы я не хотел сыграть на мэйджоре - слишком все сложно

HTLV

Новина українською

Легендарный украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев поделился мыслями на счет своего будущего.

"Тренируемся каждый день, будут большие новости. На счет команды даже не задумывайтесь. Ждем конца мэйджора, как бы я не хотел полететь в Шанхай и сыграть - слишком все сложно" - написал s1mple в своем телеграм-канале.

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Напомним, снайпер находится в инактиве Natus Vincere с октября прошлого года. За это время на профессиональной сцене CS2 Костылев провел лишь один поединок, находясь в месячной аренде у Falcons.

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киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
Дневник Симпла
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