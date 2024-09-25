NAVI номинированы на лучшую киберспортивную команду года

Организатор премии Esports Awards 2024 представил список номинантов на лучшую команду и игрока 2024-го года в мире киберспорта.

В номинацию также попал состав украинской организации Natus Vincere по дисциплине CS2.

В этом сезоне "Рожденные Побеждать" стали участниками сразу 5-ти гранд-финалов топовых турниров уровня S-Tier, в трех из которых стали триумфаторами. Примечательно, что одним из трофеев стал титул чемпиона первого мейджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen.

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Однако, при этом, тренер Андрей "B1ad3" Городенский и ни один игрок ростера NAVI из CS2 не попали в номинацию.

Команда 2024-го года:

T1 (LoL)

Team Falcons (Dota2)

NAVI (CS2)

Edward Gaming (VALORANT)

w7m esports (R6)

GenG (LoL)

G2 (Rocket League)

Team BDS (Rocket League)

Team Liquid (Dota 2)

Киберспортсмен 2024-го года: