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NAVI номинированы на лучшую киберспортивную команду года
Но игроки и коуч не попали...
HLTV
Организатор премии Esports Awards 2024 представил список номинантов на лучшую команду и игрока 2024-го года в мире киберспорта.
В номинацию также попал состав украинской организации Natus Vincere по дисциплине CS2.
В этом сезоне "Рожденные Побеждать" стали участниками сразу 5-ти гранд-финалов топовых турниров уровня S-Tier, в трех из которых стали триумфаторами. Примечательно, что одним из трофеев стал титул чемпиона
Однако, при этом, тренер Андрей "B1ad3" Городенский и ни один игрок ростера NAVI из CS2 не попали в номинацию.
Команда 2024-го года:
- T1 (LoL)
- Team Falcons (Dota2)
- NAVI (CS2)
- Edward Gaming (VALORANT)
- w7m esports (R6)
- GenG (LoL)
- G2 (Rocket League)
- Team BDS (Rocket League)
- Team Liquid (Dota 2)
Киберспортсмен 2024-го года:
- m0NESY (CS)
- Chovy (LoL)
- ZmjjKK (VALORANT)
- TenZ (VALORANT)
- Yatoro (Dota2)
- Serral (Starcraft)
- donk (CS2)
- Gunnar (R6)
- Hakis (Apex Legends)
- ZywOo (CS2)Faker (LoL)
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