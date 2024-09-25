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NAVI номинированы на лучшую киберспортивную команду года

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Но игроки и коуч не попали...

NAVI номинированы на лучшую киберспортивную команду года

HLTV

Новина українською

Организатор премии Esports Awards 2024 представил список номинантов на лучшую команду и игрока 2024-го года в мире киберспорта.

В номинацию также попал состав украинской организации Natus Vincere по дисциплине CS2.

В этом сезоне "Рожденные Побеждать" стали участниками сразу 5-ти гранд-финалов топовых турниров уровня S-Tier, в трех из которых стали триумфаторами. Примечательно, что одним из трофеев стал титул чемпиона первого мейджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen.

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Однако, при этом, тренер Андрей "B1ad3" Городенский и ни один игрок ростера NAVI из CS2 не попали в номинацию.

Команда 2024-го года:

  • T1 (LoL)
  • Team Falcons (Dota2)
  • NAVI (CS2)
  • Edward Gaming (VALORANT)
  • w7m esports (R6)
  • GenG (LoL)
  • G2 (Rocket League)
  • Team BDS (Rocket League)
  • Team Liquid (Dota 2)

Киберспортсмен 2024-го года:

  • m0NESY (CS)
  • Chovy (LoL)
  • ZmjjKK (VALORANT)
  • TenZ (VALORANT)
  • Yatoro (Dota2)
  • Serral (Starcraft)
  • donk (CS2)
  • Gunnar (R6)
  • Hakis (Apex Legends)
  • ZywOo (CS2)Faker (LoL)

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
Esports Awards
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