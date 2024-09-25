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NaVi гарантировали себе место в плей-офф BLAST Premier Fall Final 2024

Counter-Strike

Далее предстоит встреча с G2

NaVi гарантировали себе место в плей-офф BLAST Premier Fall Final 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет ведут борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

Команда украинской организации Natus Vincere стартовала на ивенте с матча против Falcons. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "Рожденных Побеждать":

  • 13:5 на Anubis,
  • 13:10 на Ancient.
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Таким образом, NAVI гарантированно сыграют в плей-офф раунде турнира. В следующем своем поединке коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена сыграет против G2 Esports за право выступить сразу в стадии полуфинала.

Запись матча между Natus Vincere и Falcons

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