  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NaVi вышли в полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi вышли в полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024

Counter-Strike

До очередного гранд-финала всего один шаг

NaVi вышли в полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет ведут борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

В поединке за первое место в группе A команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с коллективом G2 Esports.

Читайте такжеNAVI - чемпионы ESL Pro League Season 20

В итоге, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена одержал уверенную победу со счетом 2-0:

  • 13:9 на Dust2,
  • 13:9 на Ancient.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" начнут свои выступления в плей-офф сразу со стадии полуфинала. Примечательно, что этот триумф стал 9-м подряд для NAVI в очных противостояниях с G2.

Напомним, в своем дебютном матче на ивенте украинская команда переиграла Falcons, чем и гарантировала себе место в плей-офф.

Запись поединка между NAVI и G2

По теме
yellow-arrow
NaVi гарантировали себе место в плей-офф BLAST Premier Fall Final 2024
yellow-arrow
NAVI номинированы на лучшую киберспортивную команду года
yellow-arrow
s1mple: Как бы я не хотел сыграть на мэйджоре - слишком все сложно
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости