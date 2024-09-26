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NaVi вышли в полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024
До очередного гранд-финала всего один шаг
telegram @natus_vincere_official
В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет ведут борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
В поединке за первое место в группе A команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с коллективом G2 Esports.
В итоге, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена одержал уверенную победу со счетом 2-0:
- 13:9 на Dust2,
- 13:9 на Ancient.
Таким образом, "Рожденные Побеждать" начнут свои выступления в плей-офф сразу со стадии полуфинала. Примечательно, что этот триумф стал 9-м подряд для NAVI в очных противостояниях с G2.
Напомним, в своем дебютном матче на ивенте украинская команда
Запись поединка между NAVI и G2
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