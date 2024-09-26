NaVi вышли в полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет ведут борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

В поединке за первое место в группе A команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встречалась с коллективом G2 Esports.

Читайте также NAVI - чемпионы ESL Pro League Season 20

В итоге, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена одержал уверенную победу со счетом 2-0:

13:9 на Dust2,

13:9 на Ancient.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" начнут свои выступления в плей-офф сразу со стадии полуфинала. Примечательно, что этот триумф стал 9-м подряд для NAVI в очных противостояниях с G2.

Напомним, в своем дебютном матче на ивенте украинская команда переиграла Falcons, чем и гарантировала себе место в плей-офф.

Запись поединка между NAVI и G2